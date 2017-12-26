Суд приступит к рассмотрению иска Саакашвили по сути 3 января

Окружной административный суд Киева назначил рассмотрение по существу административного дела по иску экс-председателя Одесской ОГА Михеила Саакашвили к Управлению ГМС в Киевской области об отказе в предоставлении дополнительной защиты на 15 часов 3 января. Об этом сообщила судья Татьяна Скочок, передает корреспондент УНН.



По словам судьи, на сегодняшнем заседании был решен ряд вопросов, которые необходимо было осуществить в подготовительном судебном заседании.



"Для возможности рассмотрения дела в дальнейшем суд принимает об окончании подготовительного производства и назначении начала судебного разбирательства дела по существу. Судебное заседание назначить на 3 января 2018 в 15 часов", - сказала Т.Скочок.



Она также добавила, что на адрес Саакашвили будут направлено уведомление о дате, времени и месте проведения заседания.

