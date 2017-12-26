Умер композитор Владимир Шаинский

В Москве на 93-м году жизни умер советский композитор Владимир Шаинский. Об этом сообщает телеканал "Культура" со ссылкой на близких Шаинского. Шаинский был известен как автор многих известных песен для детей, в том числе музыки для мультфильмов про Чебурашку и Крокодила Гену.



Информацию о трагедии подтвердил сын Шаинского. Он заявил, что композитор скончался после проведения тяжелой операции, связанной с онкологическим заболеванием.



Сам Шаинский страдал от рака. Первую раковую опухоль артисту удалили в 2011 году. В очередной раз страшная болезнь дала о себе знать спустя четыре года: тогда у композитора обнаружили рак желудка. Ему пришлось пережить еще одну операцию.



Последние годы жизни Шаинский провел в США. Дата прощания и похорон будет объявлена позднее.







