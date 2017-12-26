Более тысячи убийств было совершено в этом году

В этом году сотрудниками правоохранительных органов было зафиксировано 1242 убийства. Об этом сообщил глава Нацполиции Сергей Князев, пишет РБК-Украина. "1242 убийства зарегистрировано за 11 месяцев. И при этом самый высокий удельный вес раскрытых преступлений этой категории - 89%", - рассказал Князев.



При этом глава Нацполиции отчитался, что в 2017 году правоохранители зафиксировали 2663 разбойных нападений, в прошлом году за этот же период было совершено 3560 подобного рода преступлений.



Также за 11 месяцев этого года было раскрыто 1621 разбойное нападение.

