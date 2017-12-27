Hyundai показал хэтчбек Veloster нового поколения

Корейский автопроизводитель Hyundai опубликовал в YouTube тизерный видеоролик о хэтчбеке Veloster нового поколения, официальная премьера которого ожидается на международном автосалоне в американском Детройте в середине января 2018 года.



На видео продемонстрирован автомобиль, кузов которого покрыт светодиодными элементами и мерцает, как новогодняя иллюминация.



Линейка двигателей нового Veloster включит базовый двухлитровый 163-сильный атмосферный агрегат, а Turbo-версия получит 1,6-литровую наддувную "четверку" от Elantra GT мощностью около 200 лошадиных сил, который сможет работать с шестиступенчатой механической коробкой передач либо с семидиапазонным "роботом" с двумя сцеплениями, пишет Autonews.



Кроме того, как ожидается, у следующего поколения этого хэтчбека может появиться "заряженная" N-модификация, которую оснастят форсированной версией 2-литровой "турбочетверки", отдачу которой могут повысить до 300 л. с., отмечает издание.





