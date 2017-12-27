Украинский экспорт в 2017г. увеличился на 20% - Гройсман

Украинский экспорт в 2017 году увеличился на 20%, сообщил премьер-министр Владимир Гройсман. "В 2017 году общий экспорт вырос почти на 20%, за девять месяцев это было $35 млрд, которые поступили в Украину за продукцию, созданную украинскими руками", - сказал он, открывая заседание Кабинета министров в среду.



Он также подчеркнул, что почти 40% украинского экспорта - это доля Европейского Союза. По его словам, правительство на заседании намерено утвердить экспортную стратегию Украины, а в 2018 году планируется запустить работу Экспортно-кредитного агентства (ЭКА).



"Буквально на прошлой неделе я провел рабочее совещание, я думаю, до конца января мы выйдем на согласованное решение в вопросе поддержки украинского экспорта", - сказал он.

