Гройсман потребовал отставки главы "Укроборонопрома"

Премьер-министр Владимир Гройсман заявил о решении подписать в среду представление на имя президента об увольнении генерального директора госконцерна "Укроборонпром" Романа Романова за непогашение в срок долгов по зарплате на судостроительных заводах и посоветовал руководителю госконцерна уволиться самостоятельно.



"Больше с вами я работать не буду. Сказано, не сделано – до свидания! Ищите другую работу!" – сказал он, открывая заседание Кабинета министров в Киеве в среду.



Премьер напомнил, что срок исполнения поручения о погашении долга по зарплате был 25 декабря.



Как сообщалось 20 ноября, В.Гройсман поручил первому вице-премьеру Степану Кубиву разобраться с ситуацией, сложившейся на судостроительных предприятиях, входящих в состав госконцерна "Укроборонпром", и принять меры по погашению долгов по зарплате на этих предприятиях, сообщает в понедельник пресс-служба правительства. Поручение было подготовлено в ответ на обращение народных депутатов, озвученное на днях в ходе "Часа вопросов к правительству" в Верховной Раде. Парламентарии обратили внимание главы правительства на долги, образовавшиеся, в первую очередь, на Николаевском судостроительном заводе (до недавнего времени ГП "Судостроительный завод им. 61 коммунара", Николаев - ИФ).



Как уточняла пресс-служба, Кабинет министров должен быть проинформирован о результатах выполнения поручения главы правительства не позднее 27 ноября.



"Обращаю внимание генерального директора госконцерна "Укроборонпром" Р.Романова, что руководители субъектов хозяйствования несут личную ответственность за состояние выплаты заработной платы", - цитировала пресс-служба поручение премьера.

