Киевлян предупредили о тумане до конца суток

По данным Укргидрометцентра, в Киеве до конца суток 27 декабря прогнозируется туман, видимость 200-500 м. Об этом сообщает пресс-служба КГГА, передает УНН.



"В ближайший час и до конца суток 27 декабря синоптики прогнозируют в столице туман, видимость 200-500 м", - говорится в сообщении.



Специалисты рекомендуют водителям в тумане снизить скорость движения, при наличии противотуманных фар включить их совместно с ближним светом, держать безопасную дистанцию ​​с другими автомобилями, при остановке включить аварийную световую сигнализацию и избегать резких маневров на дороге.

