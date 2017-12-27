Украинцы убеждены, что события в стране развиваются в неправильном направлении

Подавляющее большинство украинцев считают, что события в Украине развиваются в неправильном направлении, свидетельствуют данные опроса Фонда "Демократические инициативы" им.Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова. Согласно результатам опроса, такого мнения придерживаются 74% респондентов, в то время как 14% убеждены в обратном, 12% не определились.



Среди тех, кто считает, что Украина движется в неправильном направлении, подтверждением их уверенности является, в частности, продолжающаяся война на востоке Украины (74%), рост цен при отсутствии роста зарплат (50%), высокий уровень коррупции (47%), у 31% нет уверенности в собственном будущем, 25% считают, что коммунальные тарифы возросли чрезмерно, 22% сетуют, что страной правят олигархи и столько же – что реформы практически не осуществляются.



Для тех, кто считает, что Украина идет в правильном направлении, главными аргументами являлись стремление Украины к европейской интеграции и получение безвизового режима с ЕС (76%), осуществление в стране необходимых реформ (47%), укрепление украинской армии (34%), процессы децентрализации, дающие больше прав местным общинам (33%), получение пенсионерами надбавок к пенсиям (29%), рост социальной активности населения, распространение волонтерства (25%).



Для большинства населения сигналом того, что страна начала движение в верном направлении, стало бы прежде всего окончание боевых действий, восстановление мира на Донбассе (75%), рост украинской экономики (50%) и рост уровня жизни населения (42%).



Общенациональное исследование проводилось Фондом "Демократические инициативы" им Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова с 15 по 19 декабря 2017 года во всех регионах Украины за исключением АР Крым и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Было опрошено 2004 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

