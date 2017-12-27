Украинцы хотят в новом году здоровья, мира в стране и благополучия в семье

Украинцы хотели бы получить в новом году здоровье, мир в стране и благополучие в семье, о чем свидетельствуют данные опроса Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива.



Согласно данным опроса, большинство украинцев (56,7%) хотели бы получить в новом году в качестве подарка здоровье, 50,7% - мир в стране, 39,3% - понимание близких и мир в семье, 25,8% - деньги, 19,7% - хорошую работу, 16,7% - успехи детей.



В то же время 4,6% респондентов не ждут совершенно никаких подарков, а 0,7% затруднились ответить.



Большинство украинцев хотели бы получить подарки от Деда Мороза (27,5%), 14,3% - от Святого Николая, 2% - от Санта Клауса, 28,6% - ни от кого из вышеперечисленных.



Общенациональное исследование проводилось Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова с 15 по 19 декабря 2017 года во всех регионах Украины, за исключением АР Крым и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Опрошено 2004 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

