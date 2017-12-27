Судьи должны будут пройти полиграф, чтобы войти в Антикоррупционный суд

Для обеспечения безупречной репутации антикоррупционных судей их будут тестировать на полиграфе.



Об этом заявил заместитель руководителя аппарата Высшего специализированного суда Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел Валентин Сердюк, передает "5 канал".



Он пояснил, что для обеспечением безупречной репутации антикоррупционных судей, в систему введут психофизиологическое исследование. Фактически, это полиграф, по определенным критериям определяет, говорит человек правду или лжет.



"Конечно, это новость. И это серьезная вещь, которую судебная система еще не знала", - добавил Сердюк.

