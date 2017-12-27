Украина потеряла из-за блокады Донбасса 1% ВВП

В 2017 году из-за блокады Донбасса Украина нарастила импорт энергоресурсов, что негативно отразилось на торговом балансе и привело к потере 1% ВВП. Об этом сегодня, 27 декабря, заявил премьер-министр Владимир Гройсман, передает УНН.



"Импорт повысился за счет блокады. Мы закупаем энергоресурсы. Все это давит на валютный рынок и провоцирует значительные колебания, а также негативно влияет на торговый баланс Украины. Мы потеряли 1% ВВП из-за блокады", — заявил глава правительства.



Гройсман отметил, что Украина должна наращивать добычу собственных энергоресурсов и начинать их экспорт.

