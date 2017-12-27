Минтранс Израиля распорядился построить вокзал у Стены плача в Иерусалиме

Министр транспорта Израиля Исраэль Кац распорядился построить железнодорожную станцию близ Стены плача в Старом городе Иерусалима и назвать ее в честь президента США Дональда Трампа, признавшего Иерусалим столицей Израиля.



"Министр транспорта отдал распоряжение Управлению железных дорог Израиля ускорить продвижение проекта по продлению скоростного железнодорожного маршрута Тель-Авив - Иерусалим до Стены плача", - указывается в документе. "Я принял решение назвать станцию у главной святыни еврейского народа именем Дональда Трампа в знак признания вклада президента США в укрепление статуса нашей столицы и Израиля, за историческую "иерусалимскую декларацию", - приводит пресс-служба слова министра транспорта.



"Продление скоростного железнодорожного маршрута Тель-Авив - Иерусалим до Стены плача - проект национальной важности, - отметил Кац. - Станция у Стены плача позволит всем гражданам Израиля и гостям нашей страны со всего мира быстро и с комфортом добираться до сердца столицы еврейского народа - Стены плача и Храмовой горы".



В минтрансе также сообщили, что на совещании в управлении железных дорог Израиля, которое провел Кац, был представлен окончательный вариант проекта, который "включает в себя тоннель, который соединит станцию "Ха-Ума" на въезде в Иерусалим со Стеной плача; железнодорожную станцию в центре Иерусалима на пересечении улиц Кинг Джордж и Яффо; перрон в районе автостоянки Гивати рядом с Мусорными воротами [Старого города Иерусалима]; строительство станции "Стена плача" на улице Кардо (в еврейском квартале Старого города)".



Президент США Дональд Трамп 6 декабря заявил, что пришло время признать Иерусалим столицей Израиля, и отдал распоряжение начать подготовку к переносу американского посольства в этот город из Тель-Авива.

