Блогер: После демарша Геращенко Медведчуку пришлось еще раз договариваться с ОРДЛО

Несмотря на отказ руководства ОРДО и ОРЛО проводить обмен по измененным в последний момент Ириной Геращенко спискам, В.Медведчуку удалось убедить представителей Донбасса обменяться пленными. Об этом пишет блогер Алексей Куракин.



Ссылаясь на Валентина Рыбина, адвоката россиянина Евгения Мефедова, блогер сообщил, что «в самый последний момент, когда списки были согласованы и стороны ударили по рукам, назначив время и место для обмена, Ирина Геращенко самовольно отменила передачу россиянина Евгения Мефедова и еще 8 граждан РФ».



«Чтобы вы сделали, если бы в последний момент обнаружили, что на обмен привезли не 306 человек, а гораздо меньше? Руководство непризнанных республик хотело вообще отказаться от обмена – т.е. более 200 сторонников ДНР-ЛНР остались бы в украинских тюрьмах, а 74 украинских пленных – за решеткой на Донбассе. И здесь в очередной раз понадобилась помощь Виктора Медведчука, который спас практически безвыходную ситуацию. Именно поэтому понадобился еще один раунд переговоров между Медведчуком и и.о. главы ЛНР Леонидом Пасечником и главой ДНР А. Захарченко», — написал Куракин.



Именно поэтому, уверен он, 25 декабря мы видели по ТВ, как главы ОРДО в присутствии патриарха Кирилла пообещали Медведчуку, что обмен состоится.



«И обмен действительно «состоится в любую погоду» — поменяют 237 человек из списка ДНР-ЛНР на 74 украинских пленных. Цифра «306 на 74» устарела. Те, кто оперирует данными «306 на 74» (например, экс-глава Службы внешней разведки Николай Маломуж до сих пор пишет про обмен «306 на 74») – на самом деле имеют никакого отношения к обмену пленными на Донбассе, который идет в эти минуты», — утверждает Куракин.

