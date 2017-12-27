Порошенко по телефону приветствовал первых освобожденных из плена украинцев

Президент Украины Петр Порошенко поздравил первых освобожденных из плена боевиков граждан, сообщает пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко. "Только что президент по телефону поздравил первых освобожденных наших ребят из вражеского плена. Каждый шаг сегодняшней акции под личным контролем президента", - написал С.Цеголко на своей странице в соцсети Facebook в среду.



Позже он уточнил, что с П.Порошенко общался с Владиславом Овчаренко, одним из 16 освобожденных, ранее удерживавшихся в отдельных районах Луганской области. "С ним говорил Владислав Овчаренко, который вместе с другими 15-ю гражданскими и военными вернулся из плена в оккупированном Россией Луганске", - написал С.Цеголко.



В свою очередь, как сообщают российские СМИ, в т.н. "ЛНР" заявили, что Луганск передал Киеву 16 человек в обмен на 74 заложника (изначально говорилось о намерении передать "ЛНР" 99 человек).

