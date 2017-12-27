Порошенко по телефону приветствовал первых освобожденных из плена украинцев

Порошенко по телефону приветствовал первых освобожденных из плена украинцев

Президент Украины Петр Порошенко поздравил первых освобожденных из плена боевиков граждан, сообщает пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко. "Только что президент по телефону поздравил первых освобожденных наших ребят из вражеского плена. Каждый шаг сегодняшней акции под личным контролем президента", - написал С.Цеголко на своей странице в соцсети Facebook в среду.

Позже он уточнил, что с П.Порошенко общался с Владиславом Овчаренко, одним из 16 освобожденных, ранее удерживавшихся в отдельных районах Луганской области. "С ним говорил Владислав Овчаренко, который вместе с другими 15-ю гражданскими и военными вернулся из плена в оккупированном Россией Луганске", - написал С.Цеголко.

В свою очередь, как сообщают российские СМИ, в т.н. "ЛНР" заявили, что Луганск передал Киеву 16 человек в обмен на 74 заложника (изначально говорилось о намерении передать "ЛНР" 99 человек).