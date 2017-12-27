Адвокаты Онищенко подала апелляцию на решение начать заочное расследование его дела

Адвокаты разыскиваемого народного депутата Александра Онищенко подали апелляцию на решение Соломенского районного суда г.Киева, давшего разрешение на заочное расследование в отношении парламентария.



"Моя защита подала апелляцию на решение Соломенского суда, разрешившего заочное расследование по моему делу. "Независимое" решение принял уже приевшийся судья Бобровник… Он принял решение за 25 минут, хотя мое дело состоит из 9 томов. Мог бы, конечно, и быстрее озвучить решение, но все же решил сделать вид, что что-то там читает и даже слушает", - написал А.Онищенко на своей странице в соцсети Facebook в среду.



Он отмечает, что заочный суд в его отношении недопустим. "У меня статус политического беженца", - пояснил депутат.



"Теперь же посмотрим на объективность апелляционного суда", - добавил А.Онищенко.



Как сообщалось, А.Онищенко подозревается правоохранительными органами Украины в организации схемы по хищению средств при добыче и продаже природного газа в рамках договоров о совместной деятельности с ПАО "Укргазвыдобування", в результате которой государству был нанесен ущерб на сумму около 3 млрд грн. В СБУ заявили также о начале досудебного следствия в отношении А.Онищенко по признакам государственной измены.



Верховная Рада предоставила согласие на привлечение его к ответственности, задержание и арест 5 июля 2016 года. Однако накануне голосования, воспользовавшись статусом народного депутата, А.Онищенко покинул территорию государства. Он был объявлен в национальный розыск 8 августа 2016 года.

