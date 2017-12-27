Правительство одобрило экспортную стратегию Украины до 2021 г.

Кабинет министров Украины одобрил экспортную стратегию Украины до 2021 года на заседании в среду. "Нам важно сделать стимулирование экспорта постоянной, последовательной, консолидированной политикой, и в 2018 году уже запустить систему государственной поддержки в рамках этой стратегии", - сообщила заместитель министра экономического развития и торговли - торгпред Украины Наталия Микольская, представляя экспортную стратегию на заседании правительства в среду.



Экспортная стратегия определяет 20 рынков в фокусе, а также Европейский Союз и Великобританию.



"Нужно мобилизовать ресурсы для рынков в фокусе… В первую очередь, это Европейский Союз. Далее говорим о диверсификации. У нас есть (в экспортной стратегии - ИФ) исторические рынки, как Беларусь и Грузия. Есть экзотические рынки, как африканские страны… стабильные рынки - Швейцария, Япония, большие - как США, маленькие рынки, однако интересные для нас - Филлипины и Таиланд, а также страны, с которыми ведем переговоры о зоне свободной торговли, как Турция и Израиль. Для каждого из этих рынков предусмотрено создание специальных программ, которые будут определять, как мы будем увеличивать экспорт в эти страны", - отметила Н.Микольская.



Среди перспективных секторов для экспорта стратегия определяет информационно-коммуникационные технологии (ИКТ), креативные индустрии, туризм, техническое обслуживание и ремонт воздушных суден, машиностроение, пищевая промышленность и производство запчастей для авиакосмической и авиационной промышленности, отметила Н.Микольская. По ее словам, при отборе перспективных секторов учитывались такие критерии, как инновационный потенциал и возможность привлечения малого и среднего бизнеса.

