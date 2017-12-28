Добавки витамина D признали бесполезными

Китайские ученые показали, что употребление добавок, содержащих кальций и (или) витамин D, не защищает пожилых людей от переломов бедра и других костей. Исследование опубликовано в журнале JAMA, сообщает EurekAlert!.



Специалисты провели метаанализ 33 работ, посвященных влиянию добавок, содержащих кальций и (или) витамин D, на состояние костной системы пожилых людей. Изученные данные касались 51 145 взрослых старше 50 лет, которые проживали в своих семьях, а не специализированных интернатах, в частности, домах престарелых.



«Употребление добавок не связано со снижением риска появления новых переломов, независимо от дозы, пола пациента, истории возникновения перелома, содержания кальция в рационе или начальной концентрации витамина D в крови», — заключают авторы.



Витамин D играет ведущую роль в регулировании процесса абсорбции кальция и стимуляции роста костной ткани. Доказана его эффективность в профилактике рака молочной железы, толстой кишки и предстательной железы, а также ожирения, болезней сердца и депрессии.

