Bloomberg: Мировая экономика нормализовалась

После финансового кризиса мировая экономика вернулась в устойчивое положение. В 2017 году большинство крупных развивающихся экономик продемонстрировали неожиданно сильный рост, пишет Bloomberg. Как отмечается, сравнение прогнозов на 2017 год, сделанных год назад, с оценками итогов года в ежемесячном опросе Bloomberg показывает, что пессимисты оказались неправы.



Один из самых больших сюрпризов преподнесла еврозона, которая готовится по итогам года продемонстрировать максимальный рост за десятилетие. Прогнозируемый рост на 2,3% значительно превышает ожидавшиеся в начале года 1,4%.



Даже Великобритания, отстающая по темпам роста от других стран G7, продемонстрировала немного более сильный подъем, чем ожидалось. Впрочем, этот небольшой позитив компенсирует тот факт, что в 2018 г. ожидается очередное замедление роста.



"Это заняло десятилетие, но теперь кризис позади. Мировая экономика достигла нормального положения, инфляция начинает ускоряться - хотя она далека от создания риска для прогноза - и центральные банки могут постепенно сворачивать чрезвычайную стимулирующую политику", - заявил главный экономист Lombard Odier в Женеве Сами Чаар.

