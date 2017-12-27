В Одессе за неделю корью заболели около 60 детей

В Одессе рост заболеваемости корью среди детей и взрослых вышел на новый уровень. Только за последнюю неделю заболели 56 детей, и рост заболеваемости продолжается.



Об этом сообщает Думская со ссылкой на главного внештатного педиатра департамента здравоохранения Анну Луневу.



Наши сводки становятся похожими на сводки с фронта – признала специалист. – С середины апреля переболело уже 1016 человек, среди которых 63% составляют дети.



По словам главврача одесской инфекционной больницы Светланы Лаврюковой, если в ноябре в медучреждение поступило 139 человек заболевших корью, то в декабре – уже 200.



"К сожалению, ситуация такова, что начинают болеть уже дети первого года жизни, которые заражаются от своих старших сестричек и братьев. Также идет рост заболеваемости среди взрослых – 37% от общего числа", – отметила она.



На сегодняшний день корь забрала жизни пятерых одесситов, среди которых двое детей, 17-летний юноша и двое взрослых людей, которые обратились в больницу очень поздно.



"Они не знали, что такое корь, и у них была пневмония в запущенной стадии, и через несколько часов после поступления в инфекционную больницу, люди скончались", – рассказала Лаврюкова.



Причиной роста эпидемии, по мнению специалистов, остается высокое количество не привитых детей – их остается 8-8,5 тысяч малышей, именно они являются основным ядром заболевших.

