После Деевой Кабмин уволил замминистра инфраструктуры Казначееву

Вслед за заместителем министра МВД Анастасией Деевой Кабмин уволил заместителя министра инфраструктуры Надежду Казначееву.



Такое решение было принято на сегодняшнем заседании правительства, сообщают "Украинские новости".



"Казначееву уволили по собственному желанию", - пояснил вице-премьер-министр Павел Розенко. Она решила подать в отставку 10 ноября.



Кабмин назначил Надежду Казначееву замминистра инфраструктуры 25 мая 2016 года.



До работы в Мининфраструктуры она проработала 10 лет на руководящих должностях в инвестиционной компании ALTIUS.



Свою грядущую отставку ранее Надежда Казначеева прокомментировала следующим образом: "Решение о приходе на государственную службу было сложным для меня, и я рассматривала ее исключительно как "службу" со своими особенностями и сроками. Сроки наступили, и пора идти дальше".



Также она уточнила, что уходит в никуда.



Напомним, что Анастасию Дееву также уволили по собственному желанию.

