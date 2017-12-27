Кабмин утвердил докапитализацию Ощадбанка почти на 6 млрд

Кабинет министров Украины утвердил дополнительную капитализацию государственного Ощадбанка на 5 млрд 750 млн грн, соответствующее решение было принято во время очередного заседания правительства в среду.



Согласно решению Кабмина, банк проведет допэмиссию 4,957 тыс. акций существующим номиналом - 1,16 млн грн.



Как сообщалось, Национальный банк Украины (НБУ) 18 декабря заявил об ухудшении качества кредитных портфелей Ощадбанка и Укрэксимбанка и об изучении необходимости докапитализации финучреждений. По данным центробанка, прежде всего, снизилось качество кредитов, выданных крупным бизнес-группам, и обесценились залоги по таким кредитам



Министерство финансов Украины на следующий день подтвердило соответствующую информацию и сообщило, что сумма необходимой докапитализации будет определена после консультаций с НБУ.



По данным НБУ эмиссия облигаций внутреннего госзайма для докапитализации госбанков остается основной составляющей квазифискального дефицита. По его данным, за 11 месяцев 2017 года на это потрачено 48,9 млрд грн, или 1,7% ВВП.



В целом, по данным центробанка, за девять месяцев 2017 года уставный капитал банковского сектора увеличился на 57 млрд грн, или на 13,7%. Основным фактором стала - докапитализация госбанков на 44 млрд грн.



В то же время регулятивный капитал вырос на 9,8 млрд грн, или на 9,0%. "Его прирост меньше, чем уставного капитала вследствие признания кредитного риска крупными банками", – поясняет НБУ.

