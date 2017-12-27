Германия осталась без боеспособных подлодок

Военно-морские силы Германии остались без боеспособных подводных лодок. Об этом сообщает Popular Mechanics.



По сведениям издания, сейчас в боевом составе ВМС ФРГ находятся шесть дизель-электрических субмарин проекта 212А, однако все они по разным причинам не смогут в случае необходимости выйти в море. Так, корабли с бортовыми номерами U-31 и U-32, построенные в 2005 году, находятся на переоснащении, а U-33 проходит плановое техническое обслуживание.



Три другие подлодки стоят на приколе у причальных стенок из-за различных технических проблем. В частности, у U-35 повреждены горизонтальные рули, когда она сможет выйти в море — неизвестно. Субмарина U-36 получила на флоте прозвище «донор органов», так как ее неоднократно разукомплектовывали на запчасти, в частности для поддержания в рабочем состоянии U-35.



По словам источника издания в бундестаге, подобная ситуация сложилась впервые в послевоенной истории Германии. Одной из причин, по которой весь подводный флот страны вышел из строя, является отсутствие запчастей. Предприятия-поставщики предпочитают выпускать необходимые детали по мере надобности, а не производят их про запас.



Как ожидается, три или четыре немецкие субмарины будут приведены в порядок уже в 2018 году. Однако к этому времени флот столкнется с другой проблемой: для шести подлодок в распоряжении командования имеется только три подготовленных экипажа.

