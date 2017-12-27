В Киеве пьяный водитель сбил ребенка на глазах у матери

В Киеве 27 декабря Skoda Fabia въехала в торговый киоск, сбила трехлетнюю девочку, которая вместе с мамой стояла рядом, сообщает Эспрессо.



Авария произошла около 13:00 в Голосеевском районе. Водитель двигался вверх по улице и врезался в припаркованный Mercedes, после чего его бросило прямо в киоск.



Водителя задержали полицейские. Мужчина имел явные признаки алкогольного опьянения - характерный запах и поведение.



Потерпевшую девочку забрала в больницу машина скорой помощи. У ребенка разбита голова, есть подозрение на травму позвоночника.

