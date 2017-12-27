Все 74 освобожденных украинских пленных уже на подконтрольной Киеву территории

Президент Украины Петр Порошенко сообщил, что все 74 украинских пленных, освобожденных из плена в рамах обмена, уже находятся на подконтрольной Киеву территории. "Все 74 украинских заложника уже дома, на контролируемой нашей армией территории", - написал он на своей странице в соцсети Фейсбук в среду.



В свою очередь пресс-секретарь президента Святослав Цеголко на своей странице в Фейсбук сообщил, что П.Порошенко пообщался по телефону с освобожденным защитником донецкого аэропорта Александром Морозовым.



"Президент за несколько километров до линии столкновения пообщался по телефону с освобожденным "киборгом" Александром Морозовым", - написал он.

