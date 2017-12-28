Вин Дизель стал самым кассовым актером по подсчетам Forbes

Журнал Forbes назвал Вина Дизеля самым кассовым актером 2017 года. В глобальном прокате последние фильмы с его участием собрали 1,6 млрд долларов. Большую часть этой суммы составляют продажи билетов на восьмой "Форсаж", также заметным успехом пользовался фильм "Три икса: Мировое господство". Кроме того, Вин Дизель в очередной раз сыграл немногословное, но харизматичное дерево в сиквеле "Стражей галактики", собравших в прокате более 850 млн долларов.



На втором месте оказался прошлогодний чемпион Дуэйн Джонсон, который засветился в "Форсаже-8" вместе с Вином Дизелем, а также немного заработал на новых "Спасателях Малибу". Отметим, новый фильм "Скалы" "Джуманджи: Добро пожаловать в джунгли", который стартовал на днях, показал весьма перспективный результат по итогам первого уикенда.



На третьем месте - претендентка на "Оскар" Галь Гадот. "Чудо-женщина" и "Лига справедливости" с ее участием собрали 1,4 млрд долларов во всем мире, причем первая картина поставила рекорд по сборам для фильмов, снятых режиссерами-женщинами.



В первую десятку также вошли новая Белль Эмма Уотсон (1,3 млрд долларов), Джонни Депп (1,1 млрд), а также Дэйзи Ридли (1,08 млрд), Том Холланд (888 млн), Крис Пратт (864 млн), Крис Хемсворт (845 млн) и Джон Бойега (815 млн долларов).



"Супергерои и джедаи приносят неплохую прибыль кинопрокатчикам, но все же банк срывают актеры, играющие в экшн-фильмах", - отметили эксперты журнала.







