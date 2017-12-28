Левши чаще бывают атеистами

У религиозных людей меньше генетических мутаций. Поэтому среди них мало левшей, и они реже страдают аутизмом. К такому выводу пришли Сотрудники Университета Оулу. По словам ученых, в доиндустриальную эпоху религиозность наследовалась, потому что она была связана со стабильностью, крепким психическим здоровьем и хорошим поведением в обществе.



Исследователи говорят, что предки современных религиозных людей, жившие в доиндустриальные времена, вероятно, были очень религиозны, сообщает The Indian Express. В новом исследовании приняли участие левши, люди с аутизмом и больные шизофренией. Специалисты оценили уровень религиозности добровольцев.



Ученые обнаружили: существовала слабая, но статистически значимая корреляция между леворукостью и низким уровнем религиозности. Кроме того, атеизм оказался тесно связан с аутизмом. Согласно данным предыдущих исследований, степень религиозности на 40% зависит от генов.

