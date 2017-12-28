Развенчан миф о пользе протеиновых батончиков

Протеиновые батончики считаются довольно полезным перекусом. Однако они могут спровоцировать набор веса, предупреждает Zee News. Дело в том, что в батончиках столько же жира, что и в гамбургере. Также протеиновые батончики содержат консерванты, искусственные красители и подсластители, загустители, масла и жиры, связанные с повышенным холестерином. И это однозначно перевешивает все позитивные эффекты, производимые для мышечной ткани, говорят эксперты.



Поэтому категорически не рекомендуется злоупотреблять протеиновыми батончиками. Специалисты проверили содержание жиров, белков, углеводов и отдельно сахара примерно в 50 популярных батончиках. Оказалось, самый плохой вариант был вполне сравним с гамбургером по содержанию жиров. Впрочем, уровень сахара в батончиках также был высок.



Примечательно: жиры и сахара, безусловно, необходимы мышцам для их строительства и восстановления. Однако, по мнению ученых, лучше бы в батончики включали больше важных аминокислот. Они более значимы, с точки зрения строительства мышц. Диетологи подчеркивают: дневная норма потребления белка составляет 0,8 грамма на килограмм веса тела. Это где-то 56 граммов в день - для мужчины и 46 граммов белка - для женщины.

