При взрыве в Петербурге пострадали в общей сложности 13 человек

Тринадцать человек, по последним данным, пострадали при взрыве в супермаркете на Кондратьевском проспекте Петербурга 27 декабря, восемь из них остаются в больницах, сообщила 28 декабря вице-губернатор по социальным вопросам Анна Митянина.



Ранее сообщалось о десяти пострадавших.



"По состоянию на 08:00 мск 28 декабря общее количество пострадавших при взрыве в магазине "Перекресток" на Кондратьевском проспекте - 13 человек. Из них от госпитализации отказались пять пострадавших. Остаются в стационарах: средней тяжести - пятеро, в удовлетворительной - трое", -, - написала она на своей странице в Twitter.



Детей среди пострадавших нет, отметили в пресс-службе городского комитета по здравоохранению.



Сообщение о взрыве в супермаркете поступило накануне около 18:30 мск. Взрывное устройство с поражающими элементами сработало в развлекательном комплексе "Гигант Холл", на первом этаже, возле камер хранения магазина "Перекресток".

