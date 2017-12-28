Безвизом воспользовались лишь четыре процента украинцев, выехавших в ЕС

Лишь 4% граждан Украины, выехавших в страны Евросоюза, воспользовались безвизовым режимом, об этом сообщил помощник председателя Госпогранслужбы страны Олег Слободян, его слова приводит Страна.ua.



"Почти 380 тыс граждан Украины воспользовались безвизом, по крайней мере это на данный момент (по состоянию на 27 декабря 2017 года — ред). Это только те, кто ехал в страны ЕС, начиная с 11 июня, имея лишь биометрический паспорт", — заявил чиновник.



По словам Слободяна, это примерно 4% от того количества граждан Украины, которые с 11 июня выехали в страны ЕС. Остальные имели либо биометрический паспорт с долговременной шенгенской визой, либо документ старого образца (без чипа с биометрическими данными).



"Учитывая, что Миграционная служба выдала около пяти миллионов биометрических паспортов, то в следующем году мы ожидаем увеличения количества наших соотечественников, которые воспользуются безвизом", — сказал Слободян.



С 11 июня украинские граждане могут без виз путешествовать в страны Шенгенской зоны при наличии биометрического паспорта. Свободный доступ на 90 дней в течение полугода граждане Украины получают в туристических, предпринимательских и семейных целях, но права на работу или учебу такой режим не дает. Евросоюз может приостановить безвизовый режим с Украиной.



Президент Украины Петр Порошенко заявлял, что, безвизовый режим "возвращает Украину на историческое место в составе европейских стран" и закрепляет "развод с Российской империей".

