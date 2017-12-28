Обама обошел Трампа в рейтинге людей, вызывающих у американцев восхищение

Экс-президент США Барак Обама по-прежнему возглавляет рейтинг мужчин, вызывающих у американцев наибольшее восхищение, среди же женщин первую позицию занимает бывшая госсекретарь Хиллари Клинтон. Об этом свидетельствуют опубликованные в среду данные нового опроса, проведенного социологической службой Gallup.



В 2017 году 17% респондентов заявили, что Обама является для них самой яркой личностью. В 2016 году доля тех, кто придерживается такого же мнения, составила 22%, а в 2015 году - также 17%. Всего Обама удостаивался звания вызывающего наибольшее восхищение человека 10 раз подряд, начиная с 2008 года, когда он начал свою первую президентскую предвыборную кампанию. Однако это число не является рекордным - 34-й президент США Дуайт Эйзенхауэр побеждал 12 раз в этом опросе, проводимом с 1946 года.



Действующий глава государства Дональд Трамп пока не смог взобраться на первую строчку. Сейчас им восхищаются 14% американцев, при этом в 2016 году таковых набралось 15%, а в 2015 году - лишь 5%. Трамп при этом смог обойти не только многих американских политиков и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, но также Папу Римского Франциска - за понтифика отдали голоса только 3%.



Свою серию побед продолжила и Хиллари Клинтон, установившая своеобразный рекорд. В этом опросе она побеждала 22 раза, из них 16 раз - подряд. Но ситуация может вскоре измениться. В 2015 году Клинтон лидировала с уровнем поддержки в 13%, вторую строчку занимала бывшая первая леди Мишель Обама (4%).



Но уже в 2016 году в поддержку Клинтон высказались 12%, тогда как свое восхищение Обамой выразили 8%. В 2017 году этот разрыв сократился еще существеннее - 9% против 7%. Супруга Трампа Меланья появилась в этом рейтинге только в уходящем году, набрав только 1%.



Опрос проводился с 4 по 11 декабря во всех штатах, участие в нем приняли 1049 человек. Погрешность не превышает 4%.

