В Киеве назвали приглашение Саакашвили на Украину ошибкой

Киевские власти допустили ошибку, предложив Михаилу Саакашвили пост губернатора Одесской области. Об этом заявила украинский вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе в статье для The Washington Times.



По ее словам, в Киеве на Саакашвили возлагали большие надежды, которые так и не оправдались. "Вместо реформатора мы получили революционера. Вместо чудотворца мы получили вирус, который инфицировал украинскую политическую систему, им движет уязвленное эго и ненасытная жажда власти", — заявила вице-премьер.



По словам Климпуш-Цинцадзе, на данный момент стране необходимы три вещи — это "мир на востоке страны, поддержка из-за границы и крепкий социальный контракт между правительством и жителями Украины". Саакашвили же не способствует реализации ни одной из этих целей, подчеркнула она.



"Украина не может позволить себе еще одну революцию и не нуждается в ней", — заключила Климпуш-Цинцадзе.



Саакашвили покинул Грузию в ноябре 2013 года. Главная прокуратура страны заочно предъявила ему обвинения по нескольким уголовным делам.



В мае 2015 года Саакашвили был назначен на должность губернатора Одесской области. В ноябре 2016 года политик заявил о намерении покинуть занимаемый пост. Свое решение он мотивировал отсутствием возможности бороться с коррупцией.



В сентябре 2017 года лишенный украинского гражданства Саакашвили прорвался на территорию Украины из Польши. На данный момент в отношении политика возбуждено уголовное дело о содействии участникам преступных организаций и сокрытии их преступной деятельности.

