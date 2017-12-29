У Apple обрушились продажи iPhone

Компания Apple снизила долю рынка в третьем квартале 2017 года. По данным Counterpoint Research, в июле-сентябре Apple получила 59,8% глобальной прибыли от продажи смартфонов, что на 26% меньше аналогичного периода прошлого года.



Согласно оценкам экспертов, причиной этого является активная продажа Apple более дешевых смартфонов старых моделей, а также возросшая после выпуска Samsung нового флагмана Galaxy Note 8 конкуренция на рынке.



Samsung принадлежат 25,9% глобальной прибыли в сегменте. Пятерку лидеров замыкают три китайские компании – Huawei, Oppo и Vivo. Доля рынка этих компаний 4,9%, 4%, 3,1% соответственно.

