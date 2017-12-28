Путин назвал терактом взрыв в супермаркете Санкт-Петербурга

Владимир Путин назвал взрыв в магазине в Санкт-Петербурге, где пострадали 11 человек, терактом. "Вы знаете, что вчера в Петербурге был совершен террористический акт", — заявил российский президент на встрече с офицерами-участниками военной операции в Сирии.



По словам главы государства, накануне он сказал директору ФСБ Александром Бортникову, что при задержании подозреваемых нужно действовать в рамках закона.



"Но при угрозе жизни и здоровью наших сотрудников, наших офицеров, действовать решительно, в плен никого не брать, ликвидировать бандитов на месте", - подчеркнул Путин.



В среду вечером в камере хранения в магазине "Перекресток" сработало взрывное устройство, начиненное поражающими элементами. Уже появилось видео с места взрыва в супермаркете Санкт-Петербурга.



В результате взрыва были травмированы 13 человек.



