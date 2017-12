Главную елку страны зажгут в новогоднюю ночь на «Интере»

31 декабря в 22:30 «Интер» пригласит своих телезрителей на большой новогодний концерт «На ИНТЕРе – Главная елка страны». Чтобы вместе с любимыми артистами отметить настоящий, традиционный, Новый год.



Новогодняя ночь на «Интере» будет очень искренней и эмоциональной. Телеканал решил отойти от формата «огонька» и подарить зрителям яркий праздничный концерт. Съемки прошли в Национальной опере Украины, где царит особенная атмосфера – торжественная, но при этом очень уютная.



«Мы решили сделать не классический новогодний огонек, а что-то более эмоциональное, – говорит Анна Безлюдная, руководитель Inter Media Group. – Все наши огоньки были очень успешными, но в этом году возникло внутреннее ощущение, что людям нужно больше душевности, больше искренности. Конечно, юмор, зрелищность также будут в нашем большом праздничном концерте. Люди устали от ситуации вокруг: суеты, агрессии, неуверенности в завтрашнем дне. В Новый год хочется все это отпустить и встретить праздник нормально, радостно, как мы привыкли. Это то, чего ждут миллионы. Концерты «Интера» – это такой язык, на котором мы говорим со своими зрителями, и они нас слышат и понимают».



Для концерта «На ИНТЕРе – Главная елка страны» сцена оперного театра преобразилась до неузнаваемости. Чтобы подарить телезрителям настоящую сказку, художники-постановщики создали новогоднее оформление из сотни километров золотистого шнура, «хрустальных» штор, собранных вручную из более 30 тысяч стеклянных бусинок. Такое шоу и такое количество звезд оперный театр вряд ли когда-либо видел: София Ротару, Наталия Могилевская, Таисия Повалий, Ани Лорак, Loboda, Олег Винник, Monatik, Ольга Полякова, Регина Тодоренко, Злата Огневич, Надежда Мейхер, Виталий Козловский, Светлана Тарабарова, El Кравчук, Alekseev, Наталия Гордиенко, Мила Нитич, Влад Сытник, Наталия Бучинская, Сергей Гладыр, группы Kadnay, «Авиатор», Open Kids, RealO, Freedom-Jazz и другие артисты. Многие из известных исполнителей выступали в Национальной опере Украины впервые. «Новогодний концерт на сцене оперы – это благородно и безумно красиво, – говорит Loboda. – Потрясающие, великолепные ощущения, потому что здесь ты чувствуешь себя частью большого, красивого праздника».







В новогоднем концерте «Интера» прозвучат самые популярные песни 2017 года и любимые новогодние хиты разных лет. Среди них – музыкальные произведения из фильмов, культовые песни группы ABBA, Фрэнка Синатры и Джорджа Майкла, украинские народные песни и композиции, без которых не обходится ни одна новогодняя вечеринка. В исполнении Виталия Козловского прозвучит Last Christmas. Группа Kadnay зажжет зал своей версией Let it snow, Злата Огневич исполнит «Мне нравится, что вы больны не мной», а Украинский народный хор им. Г. Веревки наполнит зал оперы многоголосым звучанием нашего любимого «Щедрика».



Не пропустите! Вдохновляющий, такой привычный и родной Новый год в праздничном концерте «На ИНТЕРе – Главная елка страны» – 31 декабря в 22:30.