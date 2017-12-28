Власти Киева планируют построить парк аттракционов в Гидропарке

Мэр Киева Виталий Кличко подписал распоряжение о разработке концепции развития парка аттракционов на территории Венецианского острова (Гидропарк), что в Днепровском районе столицы, сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.



"Разработка концепции развития парка аттракционов на территории Венецианского острова в Днепровском районе столицы и ее реализация позволит удовлетворить потребности киевлян и гостей столицы в развлечениях, досуге и активном отдыхе", – говорится в сообщении пресс-службы.



Заказчиком разработки концепции определено коммунальное предприятие "Киевский центр развития городской среды", которое в установленном порядке должно предоставить генеральную проектную организацию для исполнения работ с учетом проектных материалов общей концепции реновации территории долины р.Днепр в Киеве, в том числе и островов и Днепровских склонов.



"Создание такой зоны развлечений и досуга также будет способствовать физическому развитию личности, поддерживать массовый детско-юношеский отдых и популяризировать здоровый образ жизни", – отмечается в сообщении.

