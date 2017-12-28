Курс биткоина упал из-за Южной Кореи

Биткоин возобновил падение, и потерял за сутки около 10% после того как Южная Корея официально объявила о намерениях бороться со спекуляциями криптовалютой. Об этом сообщают Вести экономика.



Как отмечается, власти страны рассмотрят различные меры вплоть до закрытия криптобирж. На этом фоне котировки биткоина устремились вниз и на текущий момент составили $14 760.



Корейские власти намерены добиваться верификации транзакций через криптовалюты, а также запретить банкам предлагать виртуальные учетные записи для обмена криптовалютами. Кроме того, в правительстве Южной Кореи готовы ввести суровое наказание за использование криптовалют.



Власти также отметили, что никто не может гарантировать стоимость криптовалют.

