Янукович попросил Путина ввести войска "по заказу Кремля" – свидетель

Обращение экс-президента Украины Виктора Януковича к президенту России Владимиру Путину от 1 марта 2014 года с просьбой использовать Вооруженные силы РФ на территории Украины появилось "по заказу Кремля" для легитимации агрессии в Крыму, считает лидер общественной организации "Сила права", экс-народный депутат от партии "Батькивщина" Андрей Сенченко.



"Для меня совершенно очевидно, что это заявление появилось по заказу Кремля. При этом то, что изложено в этом заявлении, по сути, противоречит тому соглашению, которое подписал Янукович (21 февраля 2014 года с оппозицией при участии международных посредников – ИФ), даже в части оценок. Потому что в том соглашении признавалось, что есть серьезный кризис, из которого надо выходить, а в обращении от 1 марта идут однозначные, совершенно неправдивые обвинения, например, о преследовании в Крыму и на Донбассе по политическим и языковым признакам", - сказал А.Сенченко во время допроса в качестве свидетеля обвинения в Оболонском районном суде г.Киева по делу о государственной измене В.Януковича.



Он также выразил уверенность, что В.Янукович не собирался соблюдать соглашение с оппозицией от 21 февраля 2014 года. "22 февраля в Верховной Раде были проголосованы законы, в том числе, закон о восстановлении действия отдельных положений Конституции 2004 года, и он буквально в течение часа поступил в Администрацию президента, но 22 февраля к вечеру Виктора Януковича там уже не было – он покинул администрацию президента, по сути, бежал, не выполнил пункт соглашения и не подписал этот закон", - отметил экс-нардеп.



Свидетель указал, что по состоянию на 22 февраля 2014 года многие тогдашние министры, заместители министров и 77 из 186 депутатов фракции Партии регионов покинули Украину. "На мой взгляд, они, таким образом, продемонстрировали, что вина за происходящее лежит на Януковиче. И я думаю, что бегство его сторонников вызвало такую его реакцию и бегство из страны. Говорить о том, что была какая-то прямая угроза его жизни, на мой взгляд, оснований нет", - считает он.



"Я хочу подчеркнуть одну мысль, что все предыдущие президенты Украины часто ездили как по стране, так и за рубеж. Но никогда не было такого, чтобы с отъездом президента настежь были распахнуты двери администрации и бумаги валялись по коридорам. Именно поэтому я считаю, что произошедшее вечером 21 февраля 2014 года было бегством", - добавил А.Сенченко.



При этом адвокат В.Януковича Виталий Сердюк неоднократно перебивал А.Сенченко, заявляя, что его суждения являются субъективными и ложными, что нарушает присягу свидетеля.



В свою очередь прокуроры выразили протест на такие действия защитника, и даже потребовали суд привлечь его к дисциплинарной ответственности за нарушение правил проведения судебного заседания и адвокатской этики.



Председательствующий судья Владислав Девятко несколько раз успокаивал сторону защиты и призвал не мешать допросу свидетеля, а также заверил, что обе стороны процесса смогут задать ему все необходимые вопросы.

