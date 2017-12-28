Илон Маск рассказал о будущем пикапе Tesla

Основатель и глава компании Tesla Илон Маск рассказал об электрическом пикапе, создание которого присутствует в планах его компании. По словам изобретателя, выйдет автомобиль после компактного кроссовера Model Y, передает Electrek.



"Обещаю, что мы разработаем пикап сразу после выхода Model Y. Я уже почти пять лет обдумываю его проектировочные и инженерные элементы и с нетерпением жду, когда возьмусь за разработку", - написал Илон Маск.



Как отмечает Илон Маск, размер пикапа будет сопоставим с Ford F-150, а возможно, и немного превзойдет его.

