Количество бедных в Украине уменьшилось - Рева

Министр социальной политики Украины Андрей Рева заявляет, что количество бедных граждан, чьи доходы меньше реального прожиточного минимума уменьшилось с 54,5% до 39,4%. "По данным нашей Государственной службы статистики и по методикам, которыми пользуются наши международные организации, которые оценивают уровень бедности в стране, уровень бедности у нас упал с 54,5% до 39,4%"...



... сказал министр в ходе пресс-конференции в четверг.



А.Рева отметил, что среди работающих уровень граждан с доходами менее фактического прожиточного минимума уменьшилось с 45,4% до 26,1%.

