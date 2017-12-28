Электроэнергия в следующем году подорожает

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг в 2018 году повысит цену на электроэнергию почти на 16%. Это следует из порядка формирования оптово-рыночной цены электрической энергии, обнародованном на сайте регулятора, сообщает Укринформ.



Повышение должно состояться в два этапа.



Как отмечается, планируется повысить оптово-рыночную цену с 1 января на 9,5%, с 1 апреля - еще на 6,1%.

