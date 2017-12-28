Начался суд над соратником Саакашвили

В Апелляционном суде Киева началось заседание по рассмотрению апелляции Севериона Дангадзе. Об этом сообщает корреспондент "Страны".



На суд прибыли прокуроры и адвокаты, подозреваемый уже доставлен, он находится в боксе.



Дангадзе общается с соратниками из бокса. Говорит, что не ест ту еду, которую дают арестантам. В целом, держится уверенно и оптимистичен.



В суде усилены меры безопасности, по периметру стоят правоохранители. Пришли представители группы поддержки Дангадзе. В частности люди с шевронами УНСО.



В зале судебного заседания находится и Михаил Саакашвили.



Напомним, что ранее Дангадзе решением Песерского суда был арестован без права на залог по подозрению по ст 256 "Содействие участникам преступных организаций" и 110 "Посягательство на территориальную целостность" УК Украины.



Прокуратура считает, что Дангадзе и Саакашвили получали финансирование от Курченко на нужды МихоМайдана с целью свержения власти.

