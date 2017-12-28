В Беларуси открыли два месторождения нефти

В Беларуси обнаружены два новых месторождения нефти – Восточно-Макановичское и Западно-Гировское. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на Белоруснефть. Оба месторождения расположены в Речицком районе Гомельской области.



На Восточно-Макановичском месторождении нефть была найдена на глубине 4,2 тыс. м в результате бурения поисково-разведочной скважины.



"При испытании в открытом стволе получен приток дебитом более 10 кубов в сутки (8,7 т). По предварительным подсчетам геологические запасы на месторождении оцениваются в 876 тысяч тонн, извлекаемые – в 389 тысяч тонн", – говорится в сообщении.

Сейчас на этом месторождении ведутся работы по обустройству скважины, а уже в январе начнется ее эксплуатация.



Отмечается, что открытие Восточно-Макановичского месторождения подтвердило перспективность поисково-разведочного бурения вершины Азерецко-Хобнинской тектонической ступени.



"В 2018 году здесь запланирована масштабная 3D-сейсморазведка в объеме 353 кв.км. По оценке геологов Белоруснефти, на этой площади может быть сосредоточено от 6 млн до 8 млн т углеводородов, которые относятся к Омельковщинской, Макановичской и Ново-Котельниковской структурам", – пишет агентство.

