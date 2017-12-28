В Кабмине назвали среднюю зарплату за год

В Украине в 2017 году среднемесячная заработная плата увеличилась более чем на 37% по сравнению с прошлым годом и составила 6900 гривен. Об этом сегодня, 28 декабря, заявил министр социальной политики Андрей Рева, передает РБК-Украина.



"Среднемесячная заработная плата в январе-октябре 2017 года выросла на 37,1% по сравнению с соответствующим периодом 2016 года, и составила 6900 гривен в месяц", - заявил Рева.



По его словам, реальная заработная плата в Украине за год выросла на 18,9%.



Министр также отметил, что в 2017 году ожидается рост фонда оплаты труда до 796,3 млрд гривен, что на 36,1% больше по сравнению с 2016 годом, когда фонд составлял почти 585 млрд гривен.

