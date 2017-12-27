Koenigsegg показала, как гиперкар Regera разбивают на краш-тестах

Шведская компания Koenigsegg опубликовала в Сети видеозапись с краш-тестов своего гиперкара Regera, выпущенного тиражом в 80 экземпляров и продающегося по цене от 1,9 миллиона долларов.



В ролике, размещенном на странице производителя в Instagram, показаны различные виды возможных столкновений. Также на видео демонстрируется прочность кузова машины, по которому наносят серию ударов молотком, отмечает Аutonews.



Koenigsegg Regera оснащается гибридной силовой установкой суммарной мощностью 1500 лошадиных сил. В ее состав входят 5,0-литровый бензиновый двигатель V8 мощностью 1100 л. с. и 1280 Нм крутящего момента, а также три электромотора, два из которых устанавливаются на задние колеса и еще один - на коленчатый вал.



С места до 100 км/ч гиперкар способен разгоняться за 2,8 секунды, а на разгон свыше 400 км/ч уходит не более 20 секунд. Максимальная скорость превышает 440 км/ч.



