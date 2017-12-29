Ирина Геращенко заявляет о готовности Киева к серьезным компромиссам

Первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко подчеркивает, что украинская сторона готова к серьезным компромиссам для продолжения процесса освобождения украинцев, удерживаемых в отдельных районах Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО).



"Мы готовы к серьезным компромиссам, чтобы его (процесс освобождения удерживаемых в ОРДЛО – ИФ) продолжить", - заявила она в эфире телеканала "1+1" в четверг вечером



На вопрос ведущей о возможном скором освобождении еще 30 украинцев, Геращенко сказала: "Я пока не буду оперировать цифрами и, тем более, датами, потому что в Минске мы используем списки Службы безопасности Украины, в которых достаточно еще остается пленников".



При этом Геращенко с сожалением констатировала, что за последние недели "у нас увеличилось количество людей (незаконно удерживаемых - ИФ), в первую очередь, за счет гражданского населения".



По ее словам, у украинской стороны есть "определенные предложения, которые мы готовы реализовать, только чтобы освободить удерживаемых".



Как сообщалось, в ходе проведенного 27 декабря обмена между Украиной и ОРДЛО были освобождены 74 удерживаемых украинца. Другой стороне были переданы 233 украинца. Это самый крупный обмен удерживаемых лиц между сторонами с 2015 года.

