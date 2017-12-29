Информагентство «Франс Пресс» высоко оценило роль Виктора Медведчука в освобождении украинских пленных

В материале, перепечатанном такими влиятельными СМИ, как крупнейшая католическая газета «Ля Круа», «Либерасьон», «Ля нувель републик», бельгийской «Ля Либр Бельжик», французской версией «Евроньюс», испанской «Эль Периодико де Каталунья» (данное издание, разместив материал со ссылкой на «Франс Пресс», назвало Виктора Медведчука «автором инициативы» обмена), а также рядом других широко известных СМИ, говорится: «В середине ноября украинский политик Виктор Медведчук, который является одним из представителей Киева на переговорах с повстанцами и считается близким к Путину, попросил президента России поговорить с лидерами сепаратистов, чтобы продвинуть идею обмена пленными в формате «всех на всех».



«Чуть позднее Владимир Путин впервые с начала войны позвонил лидерам сепаратистов, чтобы высказать эту идею. В понедельник (25 декабря) Русская православная церковь в ходе встречи патриарха Кирилла, руководителей сепаратистов и Медведчука объявила о соглашении между Киевом и повстанцами о модальностях решения вопроса», — пишет «Франс Пресс».



«Прошедшая в среду (27 декабря) операция — только первый этап полного обмена пленными», — добавляет влиятельное французское издание. Также со ссылкой на Виктора Медведчука указывается, что на втором этапе, дата которого пока не определена, Киев может освободить 74 пророссийских активиста, а сепаратисты - 29 пленных, возвращения которых добивается украинская власть.



Напомним, спецпредставитель по вопросам гуманитарного характера в рамках Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях Виктор Медведчук занимается обменом удерживаемыми лицами с декабря 2014 года. При его участии были освобождены уже 478 человек, среди которых военные и гражданские лица, в том числе Юрий Солошенко, Геннадий Афанасьев и Надежда Савченко.

