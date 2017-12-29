Главный борец против Роттердам+ назвал украинский уголь "говном"

Такую характеристику продукции украинских шахтеров дал экс-член НКРЭКУ Андрей Герус в Facebook.



"Отвезите свой уголь в Роттердам и продайте его по высокой рыночной цене, если это говно кто-то купит", - написал Герус в ответ на предположение о том, что на фоне 30-60 процентного роста цены продукции основных промышленных потребителей электроэнергии повышение тарифа генерирующих компаний на 16% является вполне обоснованным.



Как сообщалось, формула Роттердам+ используется для расчета тарифов на электроэнергию для промышленных потребителей.



Крупнейшими промышленным потребителем электроэнергии в Украине является ферросплавный холдинг Игоря Коломойского и металлургические компании "АрселорМилалл Кривой Рог" и "Метинвест".



Борьбу с рыночным ценообразованием на уголь для промышленных потребителей ведет созданная Герусом Ассоциация потребителей энергетики, требующая установить на украинский энергетический уголь цену более низкую, чем себестоимость государственных шахт.



Отраслевые эксперты неоднократно заявляли, что развитие шахт на контролируемой территории, объемы которых на данный момент покрывают всего 74% потребности Украины в энергетическом угле, возможно лишь в случае установления справедливых рыночных цен на их продукцию.



После потери шахт Донбасса, центр угледобычи сместился в Днепропетровску область (г. Павлоград), где производят 2/3 украинского угля. Небольшие объемы угля добываются, также, во Львовской, Волынской и контролируемых районах Донецкой и Луганской областей.

