Британия поставила ультиматум Facebook и Twitter из-за России

Британский парламент отвел владельцам Facebook и Twitter три недели для предоставления детальной информации о том, как Россия, используя их соцсети, вмешивалась в референдум по выходу Великобритании из Евросоюза (Brexit). Об этом в пятницу, 29 декабря, пишет Интерфакс-Украина со ссылкой на The Guardian.



По словам председателя парламентского комитета по делам культуры, СМИ и спорта Дэмьена Коллинза, если подробная информация не будет предоставлена в парламент до 18 января 2018 года, соцсети будут подвергнуты санкциям.



Кроме этого, он назвал неадекватной реакцию соцсетей на запрос о получении информации, которые ранее уже предоставили доклады, не удовлетворившие парламентария.



"Необходимо получить возможность для тщательного изучения процедур, которыми пользуются такие компании, как Facebook, чтобы помочь им определять источники дезинформации, в частности, тогда, когда она политически мотивирована и исходит от другой страны", – заявил Коллинз.

