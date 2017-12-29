Дело Майдана: В розыск находятся более 90 человек

В розыске по делам Майдана, которые ведет Генеральная прокуратура, сейчас находится 91 человек. Об этом в интервью изданию Тиждень рассказал глава департамента спецрасследований ГПУ Сергей Горбатюк. По его словам, на сегодняшний день расследуется более 100 уголовных производств.



"Сейчас в розыске, если речь о делах, которые ведет наш департамент, находится 91 человек. Мы расследуем свыше 100 уголовных производств. Это более 3,4 тысячи эпизодов преступных действий, которые объединены в эти производства", - сказал он.



По словам Горбатюка, эти производства департамент группирует по событиям. Разгон студентов 30 ноября, где всего 130 пострадавших, объединен в одно производство. И так со всеми другими эпизодами: события на Грушевского и 18 февраля штурм Майдана, расстрелы 20 февраля, титушки, убийства и ранения правоохранителей.

