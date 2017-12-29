Apple извинилась за замедление старых айфонов и предложила скидку на замену аккумулятора

Компания Apple принесла клиентам извинения за то, что она намеренно замедляла работу старых моделей iPhone, пытаясь продлить их работу при низком уровне заряда аккумулятора.



Apple вновь подтвердила, что, начиная с версии iOS 10.2.1 (2016 год) оптимизировала расход энергии телефона для предотвращения внезапного отключения. «Клиенты положительно отреагировали на iOS 10.2.1, потому что она успешно снизила число внезапных отключений», — заметили в компании.



При этом отношение клиентов к обновлению изменилось осенью 2017 года, когда стала распространяться информация о медленной работе приложений на старых моделях айфонов. В Apple это связывают как со старением аккумуляторов, так и с программными ошибками при обновлении, которые уже были исправлены.



Для решения проблем с аккумуляторами Apple почти втрое снизила стоимость их замены: с 79 до 29 долларов. Скидка доступна только для владельцев iPhone 6 или более поздней модели, она будет действовать с января по декабрь 2018 года.



Помимо этого компания выпустит обновление iOS, в котором можно будет следить за состоянием аккумулятора.



Нам поступили жалобы на работу айфонов со старыми аккумуляторами и на то, как мы отреагировали на эту проблему. Мы понимаем, некоторые из вас считают, что Apple их подвела. Мы приносим извинения.



Замедление работы старых айфонов после обновления до последних версий iOS было обнаружено в декабре 2017 года. Apple почти сразу признала, что действительно использовала такую оптимизацию.



Покупатели айфонов начали подавать против Apple иски из-за намеренного ухудшения работы телефонов без их согласия.

